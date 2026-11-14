वैज्ञानिकों ने दक्षिण चीन सागर की गहराई में खोजी ड्रैगनबॉल जैसी संरचना

वैज्ञानिकों ने दक्षिण चीन सागर में एक शानदार खोज की है। गहरे समुद्र में रहने वाले एक मोलस्क दिव्य ड्रैगन ग्लिसेनवर्म के शरीर में एक नया ऑर्गेनेल मिला है।

वैज्ञानिकों ने इसे 'ड्रैगनबॉल' नाम दिया है। ये छोटे-छोटे ढांचे 20 से भी ज्यादा झिल्ली की परतों से बने हैं। इन परतों के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जो रसायनों को भोजन में बदल देते हैं।

इसी वजह से ये कीड़ा उन जगहों पर भी जिंदा रह पाता है, जहां ऑक्सीजन बहुत कम होती है।