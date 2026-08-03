स्पेन में 12 अगस्त को दिखाई देगा सदी का सबसे शानदार सूर्य ग्रहण

यह खगोलीय नजारा केवल एक जगह तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह ग्रहण अलास्का, साइबेरिया, कनाडा के साथ-साथ यूरोप और पश्चिम अफ्रीका के कई हिस्सों से भी देखा जा सकेगा।

इसकी एक और खास बात यह है कि यह 6 ग्रहों के एक साथ आने और अमावस्या के दौरान पर्सीड उल्का वर्षा के चरम पर होने के समय होगा।

वैज्ञानिक इस घटना का बारीकी से अध्ययन करने के लिए नासा के विमान और हाई-एल्टीट्यूड गुब्बारों का इस्तेमाल करेंगे।

अगर, आप इस बार यह अद्भुत नजारा देखने से चूक जाते हैं तो अगस्त, 2027 में एक और शानदार ग्रहण देखने को मिलेगा।