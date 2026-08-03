स्पेन में 12 अगस्त को दिखाई देगा सदी का सबसे शानदार सूर्य ग्रहण
स्पेन में 12 अगस्त को लगभग एक सदी से भी अधिक समय बाद पहली बार पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। यह दुर्लभ घटना उत्तरी ध्रुव के पास से शुरू होकर ग्रीनलैंड और आइसलैंड से गुजरते हुए सूर्यास्त के समय स्पेन तक पहुंचेगी।
अगर, आप आइसलैंड के पश्चिम में इस अद्भुत नजारे को देखने में कामयाब रहते हैं तो आपको 2 मिनट से भी ज्यादा समय तक पूर्ण अंधकार देखने को मिलेगा। यह ग्रहण लगभग एक मिनट तक चलेगा।
अलास्का से पश्चिम अफ्रीका तक दिखाई देगा
यह खगोलीय नजारा केवल एक जगह तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह ग्रहण अलास्का, साइबेरिया, कनाडा के साथ-साथ यूरोप और पश्चिम अफ्रीका के कई हिस्सों से भी देखा जा सकेगा।
इसकी एक और खास बात यह है कि यह 6 ग्रहों के एक साथ आने और अमावस्या के दौरान पर्सीड उल्का वर्षा के चरम पर होने के समय होगा।
वैज्ञानिक इस घटना का बारीकी से अध्ययन करने के लिए नासा के विमान और हाई-एल्टीट्यूड गुब्बारों का इस्तेमाल करेंगे।
अगर, आप इस बार यह अद्भुत नजारा देखने से चूक जाते हैं तो अगस्त, 2027 में एक और शानदार ग्रहण देखने को मिलेगा।