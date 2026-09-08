एक जगह पर ज्यादा देर तक बैठना बढ़ा सकता है कैंसर का खतरा- शोध

अध्ययन के आंकड़े बताते हैं कि रोजाना एक घंटा ज्यादा देर तक बैठे रहने से कैंसर से मौत का जोखिम 9 फीसदी तक बढ़ जाता है, वहीं कैंसर के कुल मामलों में भी 3 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

राहत की बात यह है कि अगर, आप बीच-बीच में अपनी जगह से उठकर थोड़ा चलते-फिरते हैं तो यह जोखिम 18 फीसदी तक घट सकता है।

अध्ययन के वरिष्ठ लेखक फ्रेडरिक हो ने बताया, "अच्छी बात यह है कि आप अपनी बैठने की अवधि को छोटी-मोटी सैर जैसी आसान गतिविधि से तोड़कर भी अपनी सेहत को बचा सकते हैं।"