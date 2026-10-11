दुर्लभ आनुवंशिक मिर्गी को बढ़ाने में लिवर और दिमाग जिम्मेदार, अध्ययन में खुलासा

वैज्ञानिकों ने जानवरों पर रिसर्च करके देखा कि ECHS1 डेफिशिएंसी उनके मेटाबॉलिज्म को कैसे प्रभावित करती है?

उन्होंने पाया कि यह समस्या शुरुआत में धीरे-धीरे बढ़ती है, लेकिन समय के साथ-साथ दौरे पड़ने और लिवर खराब होने के लक्षण और भी गंभीर हो जाते हैं।

जब दोनों अंगों की इस भूमिका को समझा गया तो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वे इस मुश्किल बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए हर मरीज के हिसाब से ज्यादा सटीक और नए इलाज ढूंढ पाएंगे।