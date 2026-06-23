आर्कटिक नदियों के डेल्टा में जमा 63 अरब टन कार्बन से गहराएगा जलवायु संकट टेक्नोलॉजी Jun 23, 2026

एक नया अध्ययन बताता है कि आर्कटिक नदियों के डेल्टा की जमी हुई मिट्टी में करीब 63 अरब टन कार्बन दबा हुआ है। यह कार्बन हजारों सालों से यहीं फंसा हुआ है, लेकिन आर्कटिक क्षेत्र के लगातार गर्म होने से इस दबे हुए कार्बन के बाहर निकलने का खतरा बढ़ गया है।

अगर, ऐसा हुआ तो हवा में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे जलवायु परिवर्तन और भी गंभीर रूप ले लेगा।

यह जानने के लिए वैज्ञानिकों ने साइबेरिया की लीना नदी और कनाडा की मैकेंजी नदी समेत कई इलाकों से 1,600 से ज्यादा मिट्टी के नमूने जमा किए।