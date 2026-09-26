भारतीय गैर-लाभकारी संस्थाएं AI उपयाेग और डिजिटल क्षमता में पीछे

चाइल्ड राइट्स एंड यू (CRY) इस मामले में आगे है। उनकी टीम के कॉर्पोरेट अनुभव की वजह से वे डिजिटल टूल्स का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं।

हैरानी की बात है कि कई संस्थाएं अपने हर महीने मिलने वाले 10,000 डॉलर (करीब 9.5 लाख रुपये) के विज्ञापन अनुदान (एड ग्रांट्स) का इस्तेमाल ही नहीं कर रही हैं। इस वजह से वे अपनी पहचान बनाने का एक आसान मौका गंवा रहे हैं।

D4NP के संस्थापक और गूगल के पूर्व कार्यकारी अभिनव चेतन का कहना है कि इस साल ज्यादा गैर-लाभकारी संस्थाएं AI को आजमा रही हैं, लेकिन ज्यादातर अभी भी इसे बस आसान कामों के लिए ही इस्तेमाल कर पा रही हैं। फिर भी उम्मीद है, क्योंकि अब ज्यादा संस्थाएं डिजिटल तौर पर आगे बढ़ रही हैं।