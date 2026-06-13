चीन में भीख मांग रहा रोबोट, इंटरनेट पर छाया वीडियो टेक्नोलॉजी Jun 13, 2026

चीन की एक सड़क पर एक ह्यूमनॉइड रोबोट के भीख मांगने का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रोबोट घुटनों के बल बैठकर, हाथ हिलाकर और दान के लिए QR कोड का इस्तेमाल करते हुए दिख रहा है।

इस घटना ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की भूमिका पर एक नई बहस छेड़ दी है। ऑनलाइन हर तरफ यह वीडियो छाया हुआ है और इसे लेकर लोगों की राय बंटी हुई है। कुछ लोग इसे देखकर हंस रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इस बात को लेकर थोड़े परेशान या असहज हैं कि रोबोट सार्वजनिक जगहों पर इतनी तेजी से दिखाई देने लगे हैं।