यह चूक दिखाती है कि AI मॉडल रियल-टाइम वेब डाटा पर कितना निर्भर करते हैं और वे अक्सर यह नहीं बताते कि उनकी जानकारी कहां से आई है। जैसा कि जर्मेन ने खुद बताया, "चैटबॉट्स ने अक्सर उनके ब्लॉग को इस दावे का स्रोत नहीं बताया।"

इस वजह से यूजर्स के पास यह जांचने का कोई आसान तरीका नहीं था कि यह जानकारी कहां से आई है।

गुमराह होने से बचने के लिए चैटबॉट्स से जानकारी का स्रोत पूछना समझदारी है और भरोसेमंद वेबसाइट्स से तथ्यों की दोबारा जांच करनी चाहिए।