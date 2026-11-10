कैल्टेक के ASTRA रोबोट ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास, अब वहीं बनेंगी विशाल संरचनाएं

कैल्टेक ने रक्षा उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी (DARPA) के फंड से एक ऐसा रोबोट बनाया है, जिसने हाल ही में अंतरिक्ष में एक ढांचा जोड़कर इतिहास रच दिया है।

ASTRA प्रोजेक्ट के तहत इस रोबोट ने 1.4-मीटर चौड़े रिफ्लेक्टर एंटीना के लिए एक सपोर्ट तैयार किया। इसे बनाने के लिए कम्पोजिट ट्यूब, एल्यूमीनियम जॉइंट्स और रिफ्लेक्टिव फिल्म का इस्तेमाल किया गया।

इस पूरी प्रक्रिया पर इंसानों ने दूर से ही नजर रखी और जरूरी सपोर्ट दिया। अंतरिक्ष में कुछ भी बनाने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है क्योंकि इससे साबित हुआ है कि रोबोट धरती से दूर रहते हुए भी मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर सकते हैं।