कैल्टेक के ASTRA रोबोट ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास, अब वहीं बनेंगी विशाल संरचनाएं
कैल्टेक ने रक्षा उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी (DARPA) के फंड से एक ऐसा रोबोट बनाया है, जिसने हाल ही में अंतरिक्ष में एक ढांचा जोड़कर इतिहास रच दिया है।
ASTRA प्रोजेक्ट के तहत इस रोबोट ने 1.4-मीटर चौड़े रिफ्लेक्टर एंटीना के लिए एक सपोर्ट तैयार किया। इसे बनाने के लिए कम्पोजिट ट्यूब, एल्यूमीनियम जॉइंट्स और रिफ्लेक्टिव फिल्म का इस्तेमाल किया गया।
इस पूरी प्रक्रिया पर इंसानों ने दूर से ही नजर रखी और जरूरी सपोर्ट दिया। अंतरिक्ष में कुछ भी बनाने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है क्योंकि इससे साबित हुआ है कि रोबोट धरती से दूर रहते हुए भी मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर सकते हैं।
बड़ी-बड़ी चीजों को जोड़ना संभव
DARPA एक ऐसी तकनीक पर काम कर रही है, जिसके तहत अंतरिक्ष में ही बड़े एंटीना और सोलर पैनल सीधे बनाए जा सकें, न कि धरती से भारी तैयार पार्ट्स को लॉन्च किया जाए।
ASTRA प्रोजेक्ट इसी पहल का हिस्सा है। इस रोबोट ने एक बहुत ही सरल और बार-बार दोहराई जा सकने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया। इसकी प्रक्रिया टिंकरटॉयज या केनेक्स जैसे खिलौनों को जोड़ने जैसी ही सरल है।
इस तरीके से यह रोबोट ऐसी संरचनाएं तैयार कर सकता है, जो खुद उस मशीन से भी कई गुना बड़ी होंगी। यह सफलता बताती है कि ASTRA अंतरिक्ष में बड़ी-बड़ी संरचनाओं को टुकड़ों-टुकड़ों में जोड़ने की एक कामयाब अवधारणा है।