आसमान में 31 मई को चमकेगा दुर्लभ ब्लू माइक्रो-मून टेक्नोलॉजी May 31, 2026

खगोलीय घटनाएं देखने के शौकीनों को 31 मई को आसमान में एक बेहद खास नजारा देखने को मिलेगा। इस दिन, जो ब्लू मून दिखेगा, वह एक माइक्रो-मून भी होगा। दरअसल, ब्लू मून उस पूर्णिमा को कहते हैं, जो किसी एक महीने में दूसरी बार आती है और ऐसा मौका कई सालों में एक बार ही आता है।

इस बार पूर्णिमा का चांद थोड़ा छोटा दिखेगा, क्योंकि अपनी कक्षा में वह पृथ्वी से सबसे दूर बिंदु पर होगा, जिसे 'अपोजी' कहा जाता है। इसी दूरी की वजह से इसे माइक्रो-मून भी कहते हैं।