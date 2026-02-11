बच्चों के ऑनलाइन रहने से उनमें मानसिक समस्याएं पैदा हो रही हैं

शहरी क्षेत्र के 50 फीसदी बच्चे ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार, सर्वे में किया खुलासा

क्या है खबर?

देश में 9-17 वर्ष के बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर किए सर्वे के परिणामों ने सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। लोकलसर्कल्स के सर्वेक्षण में 50 फीसदी अभिभावकों ने स्वीकार किया कि उनके बच्चे ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार हुए हैं या गलत कंटेंट के जाल में फंस गए हैं। लगभग आधे बच्चे प्रतिदिन 3 या उससे अधिक घंटे ऑनलाइन बिताते हैं। इससे क्रोध, नींद की कमी, पढ़ाई में ध्यान भटकना और चिंता जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं।