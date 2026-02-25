सरकार ने 5 OTT प्लेटफाॅर्म्स को ब्लॉक कर दिया है

अश्लील कंटेंट दिखाने पर ये OTT प्लेटफाॅर्म्स हुए बैन, जानिए कौनसे नियम के तहत हुई कार्रवाई

क्या है खबर?

भारत सरकार ने अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित करने वाले 5 OTT प्लेटफाॅर्म्स को ब्लॉक कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए मूडएक्सवीआइपी, कोयल प्लेप्रो, डिजी मूवीप्लेक्स, फील और जुगनू नाम के OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफाॅर्म के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 और अश्लीलता विरोधी कानूनों के तहत इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इन प्लेटफार्म के उपयोग को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है।