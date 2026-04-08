लंबे समय तक चलेगी लैपटॉप की बैटरी, आपको पता हाेनी चाहिए ये 5 सेटिंग्स 

लैपटॉप की बैटरी लाइफ बढ़ाना बहुत जरूरी है। खासकर, तब जब आप कहीं बाहर काम कर रहे हों। सेटिंग्स में बदलाव करके आप एक बार चार्ज करने के बाद लैपटॉप को ज्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और आप उसे लंबे समय तक चला पाएंगे। यहां हम आपको 5 ऐसी जरूरी सेटिंग्स बता रहे हैं, जिनसे आप लैपटॉप की बैटरी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएंगे।

#1 स्क्रीन की ब्राइटनेस करें एडजस्ट लैपटॉप की स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम करना बैटरी बचाने का एक सबसे आसान और प्रभावी तरीका हो सकता है। ज्यादा ब्राइट होन से स्क्रीन बहुत बिजली खर्च करती है। इसलिए अगर, आप ब्राइटनेस को 20 फीसदी भी कम कर दें तो बैटरी लाइफ 25 फीसदी तक बढ़ सकती है। ज्यादातर लैपटॉप में ब्राइटनेस बदलने के लिए शॉर्टकट कीज होती हैं, जिससे आप इसे कभी भी आसानी से बदल सकते हैं।

#2 पावर-सेविंग मोड करें ऑन ज्यादातर लैपटॉप में एक पावर-सेविंग मोड होता है, जो खुद-ब-खुद कई सेटिंग्स को बदल देता है, ताकि बिजली कम खर्च हो। यह मोड आमतौर पर स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर देता है, बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोग्राम्स को सीमित करता है और जब पूरी पावर की जरूरत नहीं होती तो CPU की परफॉर्मेंस भी घटा देता है। इस मोड को चालू करने से लैपटॉप ब्राउजिंग या डॉक्यूमेंट एडिट करने जैसे हल्के-फुल्के कामों के दौरान ज्यादा देर तक चल सकता है।

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#3 बैकग्राउंड ऐप्स को करें मैनेज बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप आपकी बैटरी जल्दी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वे तब भी चलते रहते हैं, जब आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। पता करें कि कौन-कौन से प्रोग्राम बैकग्राउंड में चल रहे हैं और जो जरूरी नहीं हैं उन्हें बंद कर दें। आप टास्क मैनेजर जैसे टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि स्टार्टअप पर चलने वाले प्रोग्राम्स को मैनेज कर सकें और वे बेवजह लैपटॉप के रिसोर्सेज खर्च न करें।

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#4 ब्लूटूथ और वाई-फाई करें बंद ब्लूटूथ और वाई-फाई जैसे वायरलेस कनेक्शन बहुत बिजली खर्च करते हैं। भले ही आप उनका इस्तेमाल न कर रहे हों। ऐसे में जब आप इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं या आपको इनकी जरूरत न हो तो इन्हें बंद करने से लैपटॉप की बैटरी की चार्जिंग काफी बचती है। ज्यादातर लैपटॉप में इन कनेक्शनों को ऑन या ऑफ करने के लिए आसान बटन या सेटिंग्स मेनू होते हैं। इसलिए, इस सेटिंग को बदलना काफी आसान होता है।