बढ़िया तरीके से आयोजित होगा वर्चुअल इवेंट, ये AI टूल कर देंगे आसान

तकनीक के दौर में अब वर्चुअल इवेंट का चलन बढ़ता जा रहा है। इसको बेहतर तरह से मैनेज करना जरूरी होता है, ताकि लोग जुड़े रहें और मिली जानकारी को भी ठीक से समझा जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने इस काम को आसान बना दिया है। ये टूल लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने से लेकर काम अपने आप करने तक सब कुछ संभालते हैं। आइये जानते हैं ऐसे 5 AI टूल, जो वर्चुअल इवेंट बेहतर बनाने में उपयोगी हैं।

#1 व्होवा: मिलती है पल-पल की अपडेट व्होवा इवेंट प्लेटफॉर्म है और यह AI का इस्तेमाल करके लोगों को तुरंत अपडेट देता है। इससे वर्चुअल वोटिंग कराना और एक-दूसरे से बैठक तय करना आसान हो जाता है। यह हाइब्रिड और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में लोगों की बातचीत बढ़ाता है। इवेंट के बाद AI इसकी खास बातों का संक्षेप भी बनाता है। इससे कुछ ही मिनटों में मुख्य बातें और जरूरी जानकारी मिल जाती है। बड़े इवेंट की रिपोर्ट बनाना भी इससे आसान हो जाता है।

#2 ब्रेला: नए लोगों से जुड़ना अब और आसान ब्रेला में AI लोगों के प्रोफाइल देखकर उन्हें एक-दूसरे से जोड़ता है। इससे वर्चुअल तरीके से नए लोगों से जुड़ना बहुत आसान हो जाता है। यह इवेंट से पहले चैट, बैठक और ग्रुप सेशन करने की सुविधा देता है। साथ ही यह साफ बताता है कि कौन-किससे मिला और किसने-किस सत्र में हिस्सा लिया। इससे ऑनलाइन इवेंट में लोग ज्यादा सक्रिय रहते हैं, चाहे इवेंट कितना भी बड़ा या छोटा हो।

Advertisement

#3 सीवेंट: इवेंट का पहले से अनुमान लगाना सीवेंट का AI राइटिंग असिस्टेंट इवेंट के लिए ऐसी बातें लिखता है, जो इंसानों जैसी लगती हैं। इससे आयोजकों और लोगों के बीच बातचीत बेहतर होती है। टूल अनुमान लगाता है कि कितने लोग आ सकते हैं। इससे प्लान करने वाले पहले से तैयारी कर पाते हैं कि कितने लोग आएंगे और उसी हिसाब से सब कुछ सेट कर लेते हैं। इसके अलावा, यह सत्र की पूरी जानकारी भी देता है। इससे पता चलता है कि आपका इवेंट कैसा रहा।

Advertisement

#4 जैपियर: काम को अपने आप करके तेज़ी लाना जैपियर एक ऐसा टूल है, जो काम अपने आप करता है। यह वर्चुअल इवेंट के कई एप्लीकेशन को एक साथ जोड़ता है। इससे टिकट पर नजर रखना, पुष्टि भेजना और सूची अपडेट करना जैसे काम अपने आप हो जाते हैं। यह रजिस्ट्रेशन प्रपत्र, ईमेल टूल और विश्लेषण के प्लेटफॉर्म के बीच जानकारी का लेन-देन खुद ही कर देता है। इवेंट प्लान करने में शामिल अलग-अलग प्लेटफॉर्म को जोड़ता है और कई दिनों का काम बच जाता है।