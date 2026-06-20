वेबसाइट पर लोगों को जोड़े रखने के लिए इस्तेमाल करें ये 5 AI टूल्स
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स वेबसाइट पर लोगों को जोड़े रखने के तरीके को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। ये लोगों को उनके हिसाब से अनुभव देते हैं, उनके बर्ताव को समझते हैं और आगे की गतिविधियों को अपने आप पूरा करते हैं। विश्लेषण, प्रयोग, कंटेंट को बेहतर बनाने और ग्राहकों से बातचीत करने वाले टूल्स को एक साथ इस्तेमाल करना अच्छा तरीका होता है। आइए जानते हैं इस काम में उपयोगी 5 AI टूल्स कौनसे हैं।
#1
गूगल एनालिटिक्स 4: ट्रैफिक के पैटर्न को समझना
गूगल एनालिटिक्स 4 एक फ्री विश्लेषण टूल है। यह वेबसाइट पर आने वाले लोगों पर नजर रखता है और बताता है कि लोग वेबसाइट पर कैसे जुड़ते हैं। यह बताता है कि कौन-से पेज लोगों को बांधे रखते हैं, वे कहां वेबसाइट छोड़ देते हैं और कौन-से काम उनके खरीदने या किसी और लक्ष्य को पूरा करने में मदद करते हैं। इन बातों को समझकर कंपनियां कंटेंट रणनीति और वेबसाइट डिजाइन में सुधार के बारे में फैसले ले सकती हैं।
#2
कंटेंटस्क्वेयर: लोगों के बर्ताव का विश्लेषण करना
कंटेंटस्क्वेयर डिजिटल अनुभव विश्लेषण प्लेटफॉर्म है। यह टीमों को समझने में मदद करता है कि वेबसाइट पर आने वाले लोग उससे कैसे जुड़ते हैं। यह नेविगेशन में आने वाली मुश्किलों को पहचानने, वेबसाइट पर जोड़े रखने में आने वाली बाधाओं को ढूंढने और असली यूजर के बर्ताव के आधार पर पेज डिजाइन को बेहतर बनाने में काम आता है। इस तरह, कंपनियां उन जगहों को ठीक करके वेबसाइट को बेहतर बना सकती हैं, जहां यूजर्स को परेशानी हो सकती है।
#3
AB टेस्टी: पर्सनलाइजेशन के लिए प्रयोग करना
AB टेस्टी कंपनियों को वेबसाइट के अलग-अलग हिस्सों का A/B टेस्ट करने और लोगों को उनके हिसाब से अनुभव देने की सुविधा देता है। यह टीमों को हेडलाइन, लेआउट, कॉल-टू-एक्शन और कंटेंट के अलग-अलग तरीकों को टेस्ट करने में मदद करता है, जिससे यह पता चलता है कि क्या चीजें लोगों को ज्यादा देर तक वेबसाइट पर रखती हैं। वेबसाइट के अलग-अलग हिस्सों पर एक्सपेरिमेंट करके, कंपनियाँ अपने ऑफर को लोगों की जरूरतों के हिसाब से बेहतर बना सकती हैं.
#4
मिक्सपैनल: बर्ताव से जुड़ी जानकारी का अनुमान लगाना
मिक्सपैनल मशीन लर्निंग से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके बर्ताव के तरीकों का पता लगाता है और बताता है कि लोग कितने समय तक वेबसाइट से जुड़े रहेंगे। यह ट्रैक करता है कि यूजर किसी वेबसाइट में कैसे आगे बढ़ते हैं। उस जानकारी का इस्तेमाल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को बेहतर बनाने, फीचर्स अपनाने की दर बढ़ाने और दोबारा आने वाले विजिटर्स की संख्या बढ़ाने के लिए करता है। इस तरह, डाटा आधारित फैसलों से यूजर अनुभव को बेहतर बनाता है।
#5
इंटरकॉम: ग्राहकों से तुरंत बातचीत करना
इंटरकॉम एक AI-पहला कस्टमर सर्विस प्लेटफॉर्म है, जो लाइव चैट और ऑटोमैटिक सपोर्ट वर्कफ्लो को सपोर्ट करता है। यह वेबसाइट्स को तेजी से जवाब देने में मदद करता है, जिससे ब्राउज करते समय आने वाली परेशानियां कम होती हैं और समय पर मदद देकर विजिटर्स को जोड़े रखता है। इस तरह, यह कंपनियों और ग्राहकों के बीच आसान बातचीत को पक्का करता है, जिससे धीरे-धीरे संतुष्टि और वफादारी का स्तर बढ़ता है।