पर्यावरण-अनुकूल यात्रा की प्लानिंग बेहतर बनाने के लिए 5 AI टूल्स

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) यात्रा के तरीके को तेजी से बदल रहा है। अब कई लोग ऐसे टूल इस्तेमाल कर रहे हैं जो यात्रा को पर्यावरण के लिए बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये टूल कम प्रदूषण वाले रास्ते, होटल और सफर के विकल्प सुझाते हैं। साथ ही कार्बन उत्सर्जन पर भी नजर रखते हैं। नई तकनीक की मदद से लोग ऐसी यात्राएं चुन पा रहे हैं जिनसे प्रकृति को कम नुकसान पहुंचे और खर्च भी नियंत्रण में बना रहे।

#1 रैपिड इनोवेशन का टूल दे रहा मदद रैपिड इनोवेशन का AI ट्रैवल प्लानर यात्रा को आसान और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद करता है। यह यूजर की पसंद और मंजिल के आधार पर बेहतर रास्ते सुझाता है। टूल ऐसे होटल और सफर के विकल्प दिखाता है जिनसे कम प्रदूषण होता है। इसमें कार्बन उत्सर्जन मापने की सुविधा भी दी गई है। यह पौधों पर आधारित भोजन और ऊर्जा बचाने वाली जगहों की जानकारी देकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने का काम भी करता है।

#2 रोम अराउंड और आईमीन भी उपयोगी रोम अराउंड नाम का AI टूल यात्रा की तारीख, बजट और पसंद के हिसाब से योजना तैयार करता है। यह हवाई यात्रा की जगह ट्रेन और पर्यावरण-अनुकूल होटल को प्राथमिकता देता है। वहीं आईमीन AI कई शहरों की यात्रा के लिए खास मदद करता है। यह कम प्रदूषण वाली उड़ानें और सफर के साधन खोजता है। साथ ही बाइक शेयर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसे विकल्प भी सुझाता है, जिससे यात्रा का असर पर्यावरण पर कम पड़ता है।

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#3 गूगल जेमिनी से आसान हुई प्लानिंग गूगल जेमिनी अब यात्रा की योजना बनाने में भी इस्तेमाल हो रहा है। यह साधारण निर्देश के आधार पर पूरी यात्रा की जानकारी तैयार कर देता है। गूगल मैप्स के साथ जुड़कर यह सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और कम प्रदूषण वाली जगहों की जानकारी देता है। यूजर किसी जगह को पहले ऑनलाइन देख भी सकते हैं। यह सुविधा लोगों को बेहतर फैसला लेने में मदद करती है और यात्रा को ज्यादा सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाती है।

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#4 माइंडट्रिप बना रहा खास यात्रा योजना माइंडट्रिप AI प्लानर खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी माना जा रहा है जो प्रकृति के करीब रहकर घूमना पसंद करते हैं। यह रोजाना की यात्रा योजना तैयार करता है जिसमें पर्यावरण-अनुकूल होटल, जंगल सफारी, ट्रैकिंग और दूसरी गतिविधियां शामिल होती हैं। इसमें खर्च और समय का हिसाब रखने की सुविधा भी दी गई है। यह टूल ऐसे सुझाव देता है, जिनसे लोग घूमने का आनंद लेते हुए प्रदूषण कम करने और पर्यावरण बचाने में योगदान दे सकें।