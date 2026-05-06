LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / व्यावसायिक प्रस्तावों को आसान बनाने वाले 5 AI टूल्स
व्यावसायिक प्रस्तावों को आसान बनाने वाले 5 AI टूल्स
व्यावसायिक प्रस्तावों को आसान बनाने वाले 5 AI टूल्स

व्यावसायिक प्रस्तावों को आसान बनाने वाले 5 AI टूल्स

लेखन बिश्वजीत कुमार
May 06, 2026
07:59 am
क्या है खबर?

आज के समय में बिजनेस प्रपोजल बनाना पहले की तरह मुश्किल और समय लेने वाला काम नहीं रहा है। अब AI टूल्स की मदद से कंपनियां कुछ ही मिनटों में पेशेवर और प्रभावी प्रपोजल तैयार कर पा रही हैं। ये टूल्स कंटेंट लिखने, डिजाइन बनाने और जरूरी जानकारी जोड़ने का काम खुद ही करते हैं। इससे टीम का समय बचता है और वे दूसरे जरूरी कामों पर ध्यान दे पाते हैं, जिससे काम की गति भी तेज हो जाती है।

#1

बुकिपी प्रपोजल AI देता है पूरा समाधान

बुकिपी प्रपोजल AI छोटे और मध्यम बिजनेस के लिए एक आसान और उपयोगी टूल है। यह कुछ बेसिक जानकारी लेकर तुरंत तैयार प्रपोजल बना देता है। इसमें ब्रांडिंग अपने आप जुड़ जाती है और यह इनवॉइस व ई-सिग्नेचर जैसे फीचर भी देता है। इससे कंपनियां अपने सभी डॉक्यूमेंट एक ही प्लेटफॉर्म पर मैनेज कर सकती हैं। यह टूल उन लोगों के लिए खास है जो सरल और तेज तरीका चाहते हैं।

#2

क्विलर से बनते हैं इंटरैक्टिव प्रपोजल

क्विलर पारंपरिक प्रपोजल को एक आकर्षक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में बदल देता है। इसका AI टूल वेबसाइट से जानकारी लेकर पहला ड्राफ्ट तैयार कर देता है। इसमें वीडियो, प्राइसिंग टूल और CRM कनेक्शन जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इससे ग्राहक प्रपोजल को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसके साथ ही, एनालिटिक्स फीचर यह बताता है कि ग्राहक कितना समय और ध्यान दे रहा है, जिससे कंपनियां अपनी रणनीति सुधार सकती हैं।

Advertisement

#3

पैंडाडॉक से आसान हुआ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट

पैंडाडॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो प्रपोजल से लेकर पेमेंट तक का पूरा काम संभालता है। इसमें ड्राफ्टिंग, ई-सिग्नेचर और पेमेंट प्रोसेसिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यह सेल्स टीम के लिए काफी उपयोगी साबित होता है। कंपनियां अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को एक ही जगह मैनेज कर सकती हैं। इससे काम में तेजी आती है और गलतियों की संभावना भी कम हो जाती है, जिससे पूरा सिस्टम आसान और व्यवस्थित बनता है।

Advertisement

#4

प्रोपोसिफाई से तेजी से बनते हैं प्रपोजल

प्रोपोसिफाई अपनी तेजी और आसान इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। इसमें कई तैयार टेम्पलेट्स मिलते हैं, जिन्हें अपनी जरूरत के अनुसार बदला जा सकता है। यह कुछ ही मिनटों में नया प्रपोजल तैयार कर देता है। इसमें ट्रैकिंग, एनालिटिक्स और ई-सिग्नेचर जैसी सुविधाएं भी हैं। यह टूल खासकर उन टीमों के लिए फायदेमंद है जिन्हें रोजाना कई प्रपोजल तैयार करने होते हैं और समय की बचत जरूरी होती है।

#5

लिंडी से पूरी प्रक्रिया होती है ऑटोमेट

लिंडी एक एडवांस AI टूल है जो प्रपोजल से जुड़े लगभग सभी काम अपने आप कर देता है। यह प्रपोजल बनाता है, भेजता है और क्लाइंट से फॉलो-अप भी करता है। साथ ही यह CRM सिस्टम को अपडेट करने का काम भी करता है। इसमें ऑटोमेटेड वर्कफ्लो और टेम्पलेट्स मिलते हैं। यह टूल उन कंपनियों के लिए खास है, जो पूरी प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना चाहती हैं और ज्यादा ऑटोमेशन चाहती हैं।

Advertisement