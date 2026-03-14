बनाना चाहते हैं वर्चुअल होम टूर? इन 5 AI टूल का कर सकते हैं इस्तेमाल 

बदलती तकनीक ने प्रोपर्टी दिखाने का तरीका बदल दिया है। रियल एस्टेट एजेंट्स से लेकर डिजाइनर या घर के मालिक वर्चुअल तरीके से किसी को भी अपना घर दिखा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने वर्चुअल होम टूर को आसान बना दिया है। AI टूल तस्वीरों या स्केच से घर का असली डिजाइन की विस्तृत जानकारी देते हैं। आइये जानते हैं 5 AI टूल, जो वर्चुअल स्टेजिंग, 3D रेंडरिंग और टूर बनाने में उपयोगी हैं।

#1 होम डिजाइन AI: एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ होम डिजाइन AI एक पूरा प्लेटफॉर्म है। यह आपकी अपलोड की हुई तस्वीरों या स्केच से घर के अंदर और बाहर का एकदम असली जैसा डिजाइन बनाता है। इसमें 80 से ज्यादा स्टाइल मिलते हैं। फर्नीचर हटाने और पेंट कैसा दिखेगा आदि देखने जैसे विकल्प भी होते हैं। यह पूरी प्रॉपर्टी का 3D टूर बना सकता है। इससे बिना मौके पर पहुंचे ही पूरी जानकारी मिल जाती है और घर बिकने की संभावना 40 फीसदी तेज हो जाती है।

#2 स्पेसली AI: पेशेवरों के लिए खास स्पेसली AI खास उन पेशेवरों के लिए बना है जो स्केचअप और रेविट जैसे डिजाइन सॉफ्टवेयर के साथ आसानी से काम करना चाहते हैं। इससे यूजर्स हर कमरे का बारीकी से डिजाइन बना सकते हैं। इसमें वर्चुअल स्टेजिंग और अच्छी क्वालिटी के रेंडर भी मिलते हैं। इस प्लेटफॉर्म में ड्रैग-एंड-ड्रॉप से चीजें लगाना और 'मास्क इमेज' जैसे फीचर हैं। इनसे वॉकथ्रू वाले विज़ुअल बनाना आसान हो जाता है। इससे रियल एस्टेट पेशेवर वर्चुअल टूर को ज्यादा बेहतर बना पाते हैं।

Advertisement

#3 होम विजुअलाइजर AI: डिजाइन में बड़ा बदलाव होम विजुअलाइजर AI आपके स्केच या लेआउट को अलग-अलग स्टाइल में मिलाकर एकदम असली जैसी इमेज में बदल देता है। इसके रेंडरिंग टूल से घर के अंदरूनी हिस्सों में बारीकी से बदलाव होते हैं। आप बस कुछ टेक्स्ट लिखकर या कोई आसान ड्राइंग बनाकर भी अपनी पसंद के विजुअलाइजेशन बना सकते हैं। इससे आप अपने घर के माहौल को असली और आकर्षक बनाने के लिए अपनी मर्जी से बदलाव कर सकते हैं और क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं।

Advertisement

#4 विजुअलाइज AI: जल्दी प्रोटोटाइप बनाने के तरीके यह आर्किटेक्ट और रियल एस्टेट के पेशेवरों के लिए एक और अच्छा टूल है। इसमें आप बिना किसी फोटो के सीधे फ्लोरप्लान से ही अच्छे विजुअलाइजेशन बना लेते हैं। यह बहुत जल्दी प्रोटोटाइप बना देता है। इससे ग्राहक को दिखाने के लिए शानदार प्रॉपर्टी टूर तैयार हो जाते हैं। यह टूल अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के डिजाइन भी फटाफट बना देता है। यह असरदार और तेज पेशेवर वर्चुअल होम टूर चाहने वालों के लिए बहुत काम का है।