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ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की कर रहे तैयारी तो 5 AI टूल्स काम बना देंगे आसान
ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के आयोजन में आयोजक को कई काम करने होते हैं

ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की कर रहे तैयारी तो 5 AI टूल्स काम बना देंगे आसान

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Apr 30, 2026
07:08 am
क्या है खबर?

ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में रजिस्ट्रेशन संभालने से लेकर लोगों को जोड़ना, सेशन शेड्यूल करना, वर्चुअल होस्टिंग करना और बाद में लोगों से संपर्क बनाए रखने जैसे कई काम होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स इन सभी कामों को आसान बनाने में बड़े उपयोगी साबित हुए हैं। यहां 5 AI टूल्स के बारे में बताया गया है, जो अलग-अलग कामों को ऑटोमेटिक करके और इसमें हिस्सा लेने वाले लोगों का अनुभव बेहतर बनाकर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस को बहुत सरल बनाते हैं।

#1

बिजाबो: बड़े कॉन्फ्रेंस को आसान बनाना

बिजाबो एक AI संचालित इवेंट प्लेटफॉर्म है, जो खासकर बड़े ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के लिए बनाया गया है। इसमें AI पावर्ड नेटवर्किंग सुझाव और हिस्सा लेने वाले लोगों की पसंद के हिसाब से एजेंडा को खुद-ब-खुद शेड्यूल करने जैसी खासियतें मिलती हैं। यह प्लेटफॉर्म रियल-टाइम एंगेजमेंट विश्लेषण भी देता है, जिससे भागीदारी पर नजर रखना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा, आयोजकों के लिए लोगों को मिलाने (मैचमेकिंग) और सेशन मैनेज करने को बहुत आसान बना देता है।

#2

सीवेंट: कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट का पूरा समाधान

आप ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस को शुरू से आखिर तक मैनेज करने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं तो सीवेंट आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह AI का इस्तेमाल करके स्मार्ट रजिस्ट्रेशन और टिकट बेचने का काम करता है। साथ ही ऑटोमेटिक रिमाइंडर भेजकर सब कुछ ठीक से चलने में मदद करता है। यह प्लेटफॉर्म लाइव प्रश्नोत्तर सेशन, पोल और गेम वाले फीचर्स भी देता है, जिससे हिस्सा लेने वाले लोग और ज्यादा जुड़ पाते हैं।

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#3

वीबेक्स सुइट: एक ही जगह मिलेगा सब कुछ 

वीबेक्स सुइट एक ऑल-इन-वन AI कोलेबोरेशन सुइट की तरह काम करता है, जो शेड्यूलिंग के लिए इंटेलिजेंट ऑटोमेशन और एडवांस्ड अटेंडी एनालिसिस के साथ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस को आसान बनाता है। यह रियल-टाइम एंगेजमेंट को ट्रैक करता है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाओं को एक जगह इकट्ठा करता है और सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर एजेंडा और रिपोर्टिंग को मैनेज करता है। यह बिना रुकावट के तालमेल और बेहतर भागीदारी पक्की करता है, जिससे वर्चुअल इवेंट्स को कुशलता से व्यवस्थित करने वालों के लिए बेहतर है।

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#4

फायरफ्लाइज डॉट AI: मीटिंग के ट्रांसक्रिप्शन को ऑटोमेटिक करना

फायरफ्लाइज डॉट AI एक मीटिंग असिस्टेंट का काम करता है, जो जूम, गूगल मीट, टीम्स और वेबएक्स जैसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर कॉन्फ्रेंस सेशन के दौरान ट्रांसक्रिप्शन सेवाओं को ऑटोमेटिक कर देता है। यह मीटिंग के ऑटोमेटिक रीकैप देता है, साथ ही सारांश फीचर्स भी देता है, जो बातचीत को प्रोजेक्ट या टीम के हिसाब से व्यवस्थित करते हैं। इससे बाद में देखने के लिए आसानी से खोजे जा सकने वाले नॉलेज बेस बन जाते हैं।

#5

जेपियर: वर्कफ्लो ऑटोमेशन को बनाता है आसान

जेपियर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में वर्कफ्लो ऑटोमेशन को बहुत आसान बना देता है। यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ईमेल प्लेटफॉर्म जैसे अलग-अलग टूल्स को एक साथ जोड़ता है। यह साइनअप पर वेलकम ईमेल भेजने या अलग-अलग ऐप्स पर भागीदारों की सूची को ऑटोमेटिक अपडेट करने जैसे कामों को अपने आप करता है। इससे आयोजकों का मैनुअल और बार-बार किया जाने वाला काम बहुत कम हो जाता है, जो पहले से ही इन इवेंट्स को बिना किसी परेशानी के चला रहे होते हैं।

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