साइबर खतरों से बचाने वाले 5 AI टूल्स

आजकल छोटे व्यवसायों पर साइबर हमलों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इनमें फिशिंग, रैंसमवेयर और डाटा चोरी जैसे हमले शामिल हैं, जो बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सुरक्षा टूल्स काफी मददगार साबित हो रहे हैं। ये टूल्स तुरंत खतरे को पहचानते हैं और अपने आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं। खास बात यह है कि इन्हें चलाने के लिए बड़ी IT टीम की जरूरत नहीं होती।

#1 डार्कट्रेस: अपने आप खतरों से निपटने वाला सिस्टम डार्कट्रेस एक AI साइबर सुरक्षा सिस्टम है जो हर समय नेटवर्क की निगरानी करता है। यह सिस्टम सामान्य गतिविधियों को सीखता है और किसी भी असामान्य हरकत को तुरंत पकड़ लेता है। यह नए और पहले कभी न देखे गए हमलों को भी पहचान सकता है। इसकी खास बात यह है कि यह अपने आप प्रतिक्रिया देकर खतरे को बढ़ने से पहले रोक देता है और समय के साथ और ज्यादा बेहतर होता जाता है।

#2 क्राउडस्ट्राइक फाल्कन: तुरंत खतरों की पहचान क्राउडस्ट्राइक फाल्कन एक क्लाउड आधारित सुरक्षा प्लेटफॉर्म है जो सभी डिवाइस की निगरानी करता है। यह AI की मदद से मालवेयर और रैंसमवेयर जैसे हमलों को तुरंत पहचानकर रोकता है। इसके साथ ही यह हमले की पूरी जानकारी देता है, जिससे समस्या की जड़ समझना आसान हो जाता है। यह छोटे व्यवसायों के लिए एक हल्का और आसान टूल है, जिसे बिना ज्यादा मेहनत के इस्तेमाल किया जा सकता है।

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#3 सेंटिनेलवन: व्यवहार विश्लेषण से सुरक्षा सेंटिनेलवन एक ऐसा AI टूल है जो सिस्टम के व्यवहार को समझकर काम करता है। यह मुश्किल खतरों जैसे फाइललेस मालवेयर को भी आसानी से पहचान सकता है। अगर रैंसमवेयर हमला होता है, तो यह अपने आप डेटा को वापस लाने में मदद करता है। इससे काम जल्दी शुरू हो सकता है। यह सभी डिवाइस पर नजर रखता है और बिना इंसानी मदद के लगातार सुरक्षा देता है, जो छोटे व्यवसायों के लिए फायदेमंद है।

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#4 माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर बिज़नेस: क्लाउड इंटेलिजेंस से सुरक्षा माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर बिजनेस खासकर माइक्रोसॉफ्ट 365 यूजर्स के लिए बनाया गया है। यह AI और क्लाउड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ईमेल, डिवाइस और यूजर डाटा को सुरक्षित रखता है। यह फिशिंग और रैंसमवेयर हमलों को रोकने में मदद करता है। इसे आसानी से सिस्टम में लगाया जा सकता है और यह खतरों को अपने आप अलग कर देता है, जिससे छोटी टीम भी मजबूत सुरक्षा पा सकती है।