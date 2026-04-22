नौकरी के आवेदन ऑटोमेट करने वाले 5 AI टूल

आज के समय में नौकरी पाना पहले से ज्यादा कठिन हो गया है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स उम्मीदवारों की बड़ी मदद कर रहे हैं। ये टूल अपने आप आवेदन भरते हैं, अच्छा रिज्यूमे बनाते हैं और सही नौकरी खोजने में मदद करते हैं। समय की बचत होती है और इंटरव्यू मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। 2026 में ऐसे कई नए टूल्स सामने आए हैं जो नौकरी ढूंढने को आसान बना रहे हैं।

#1 सोनारा: ढेर सारे आवेदन खुद करने वाला टूल सोनारा एक ऐसा AI टूल है जो बड़ी संख्या में नौकरी के आवेदन खुद कर देता है। यह रोज हजारों नौकरी की लिस्टिंग को स्कैन करता है और आपकी प्रोफाइल के हिसाब से सही नौकरियां चुनता है। इसके बाद यह आपकी तरफ से आवेदन भी कर देता है। यह AI टूल उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो ज्यादा जगहों पर जल्दी आवेदन करना चाहते हैं और बार-बार फॉर्म भरने से बचना चाहते हैं।

#2 लेजीअप्लाई: ढेर सारे आवेदन करने वाला एक्सटेंशन लेजीअप्लाई एक AI क्रोम एक्सटेंशन है, जो लिंक्डइन, इंडीड और जिपरिक्रूटर जैसे प्लेटफॉर्म पर एक साथ कई आवेदन करने में मदद करता है। यह एक क्लिक में कई नौकरियों के लिए आवेदन कर देता है, जिससे समय की काफी बचत होती है। भले ही इसमें कस्टमाइजेशन कम हो, लेकिन तेज़ी से ज्यादा आवेदन करने के लिए यह टूल बहुत उपयोगी है और नौकरी खोजने की प्रक्रिया को आसान बनाता है।

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#3 जॉबकोपायलट: सही नौकरी खोजने में मददगार जॉबकोपायलट एक ऐसा टूल है, जो आपकी जानकारी के आधार पर सही नौकरियां ढूंढता है। इसे एक बार सेट करने के बाद यह रोज हजारों कंपनियों की नौकरियों को स्कैन करता है। यह न सिर्फ सही मौके खोजता है बल्कि आवेदन भी खुद भर देता है। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपनी पसंद और योग्यता के हिसाब से नौकरी पाना चाहते हैं और ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं।

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#4 AI अप्लाई: रिज्यूमे और कवर लेटर तैयार AIअप्लाई एक आधुनिक AI टूल है, जो हर नौकरी के हिसाब से रिज्यूमे और कवर लेटर तैयार करता है। यह सिस्टम के हिसाब से दस्तावेज़ को बेहतर बनाता है और सही नौकरी की जानकारी भी देता है। इसके साथ ही यह कई नौकरियों के लिए खुद आवेदन कर सकता है। यह टूल इंटरव्यू की तैयारी में भी मदद करता है, जिससे उम्मीदवार बेहतर तरीके से खुद को प्रस्तुत कर सकें और नौकरी पाने के मौके बढ़ें।