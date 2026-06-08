वर्चुअल टीम-बिल्डिंग को आसान बना रहे ये 5 AI टूल
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स की मदद से वर्चुअल टीम-बिल्डिंग गतिविधियां पहले से अधिक आसान और प्रभावी बन रही हैं। ये टूल्स कार्यक्रम की योजना बनाने, कर्मचारियों को जोड़ने और अलग-अलग रुचियों के अनुसार गतिविधियां तैयार करने में मदद करते हैं। कंपनियां अब दूर-दराज काम कर रही टीमों को जोड़ने के लिए AI का उपयोग कर रही हैं। इससे कम समय में बेहतर सहभागिता संभव हो रही है और टीम के सदस्यों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा मिल रहा है।
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कहूट AI से तुरंत तैयार होती हैं क्विज
कहूट AI वर्चुअल टीम-बिल्डिंग के लिए तेजी से क्विज तैयार करने वाला लोकप्रिय टूल बन रहा है। इसकी मदद से काम से जुड़े विषयों या मनोरंजक सवालों पर आधारित क्विज कुछ ही समय में बनाई जा सकती हैं। वीडियो मीटिंग के दौरान इसका उपयोग ट्रिविया गेम, आइसब्रेकर गतिविधियों और दोस्ताना प्रतियोगिताओं के लिए किया जाता है। इससे कर्मचारियों को एक-दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है और टीम में सकारात्मक माहौल बनाने में भी मदद मिलती है।
#2
क्विजिज से हर कर्मचारी बन सकता है हिस्सा
क्विजिज ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो AI की मदद से टीम गतिविधियों को अधिक आसान बनाता है। इसकी खास बात यह है कि इसे लाइव और अलग-अलग समय पर भी खेला जा सकता है। इससे विभिन्न देशों और समय क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी भी आसानी से भाग ले सकते हैं। कंपनियां इसका उपयोग हल्के-फुल्के गेम और ज्ञानवर्धक गतिविधियों के लिए कर रही हैं। इससे सभी कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ती है और टीम भावना मजबूत होती है।
#3
ऑटर AI रखता है हर चर्चा का रिकॉर्ड
ऑटर AI टीम मीटिंग और विचार-विमर्श सत्रों के दौरान होने वाली बातचीत को अपने आप लिखकर सुरक्षित रखता है। यह टूल चर्चा का सारांश भी तैयार करता है, जिससे महत्वपूर्ण बातें छूटने नहीं पातीं। टीम-बिल्डिंग गतिविधियों में कहानी साझा करने, विचार रखने या समूह चर्चा के दौरान यह काफी उपयोगी साबित होता है। इससे कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी जरूरी जानकारी उपलब्ध रहती है और आगे की योजना बनाना आसान हो जाता है।
#4
एंगेजली से बढ़ती है सक्रिय भागीदारी
एंगेजली वर्चुअल टीम-बिल्डिंग के लिए कई इंटरैक्टिव सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें ब्रेकआउट रूम, चैट, रिकॉर्डिंग और डिजिटल व्हाइटबोर्ड जैसे फीचर्स शामिल हैं। इनकी मदद से टीम के सदस्य समूह गतिविधियों, समस्या समाधान सत्रों और विचार-विमर्श कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से हिस्सा ले सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि टीम के बीच बेहतर सहयोग और संवाद को भी बढ़ावा देता है।
#5
AI जनरेटर देते हैं नए गतिविधि आइडिया
AI आधारित टीम-बिल्डिंग जनरेटर कंपनियों को उनकी जरूरत के अनुसार नई गतिविधियों के सुझाव देते हैं। ये टूल समूह के आकार, उपलब्ध समय और उद्देश्य को ध्यान में रखकर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते हैं। इनकी मदद से आइसब्रेकर गेम, स्कैवेंजर हंट और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के नए विचार आसानी से मिल जाते हैं। कहूट AI और क्विज़िज़ जैसे प्लेटफॉर्म के साथ इनका उपयोग करने से वर्चुअल कार्यक्रम और भी रोचक तथा प्रभावी बन सकते हैं।