पैकेजिंग और डिलीवरी का तरीका बदल रहे हैं ये 5 AI टूल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स टिकाऊ पैकेजिंग और सामान की ढुलाई के काम में तेजी से मदद कर रहे हैं। इनकी मदद से कंपनियां पैकेजिंग का कचरा कम कर रही हैं और सामान भेजने की प्रक्रिया को बेहतर बना रही हैं। इससे खर्च कम करने के साथ पर्यावरण को बचाने में भी मदद मिल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि AI की वजह से पैकेजिंग से जुड़े कई फैसले आसान हुए हैं। इसी कारण इसका इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है।

टूल 1 पैकसाइज X4 से सही आकार का डिब्बा पैकसाइज X4 ऐसा टूल है, जो सामान के हिसाब से सही आकार का डिब्बा चुनने में मदद करता है। इससे डिब्बे में खाली जगह कम रहती है और पैकिंग सामग्री की जरूरत भी घटती है। सामान सुरक्षित रहता है और एक साथ ज्यादा पैकेट भेजना आसान हो जाता है। इससे ट्रांसपोर्ट का खर्च और प्रदूषण दोनों कम हो सकते हैं। कई कंपनियां अब इसी वजह से इस टूल को तेजी से अपना रही हैं।

टूल 2 इकोकार्टन से सामग्री चुनना आसान इकोकार्टन कंपनियों को पैकेजिंग के लिए बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री चुनने में मदद करता है। यह सामान के वजन, मजबूती और जरूरत के हिसाब से सलाह देता है। इससे ऐसी सामग्री चुनना आसान होता है जिससे सामान सुरक्षित भी रहे और कचरा भी कम निकले। विशेषज्ञ मानते हैं कि सही सामग्री चुनना टिकाऊ पैकेजिंग का अहम हिस्सा है। ऐसे में यह AI टूल कंपनियों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रहा है।

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टूल 3 AI विजन सिस्टम रखता है नजर AI विजन सिस्टम पैकेजिंग की गुणवत्ता पर नजर रखने में मदद करता है। यह तुरंत खराबी पहचान लेता है और समय रहते सुधार का मौका देता है। इससे खराब सामग्री कम होती है और उत्पादन में एक जैसी गुणवत्ता बनी रहती है। कंपनियों को दोबारा पैकिंग करने की जरूरत भी कम पड़ती है। इससे समय और संसाधनों की बचत होती है। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है।

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टूल 4 मांग का अनुमान लगाते हैं AI टूल्स AI से चलने वाले मांग और स्टॉक प्लानिंग टूल पहले से अनुमान लगाने में मदद करते हैं कि कितने सामान की जरूरत होगी। इससे जरूरत से ज्यादा पैकिंग और उत्पादन का खतरा कम होता है। कंपनियां अपने गोदाम का काम बेहतर तरीके से संभाल पाती हैं। साथ ही एक साथ सामान भेजने की योजना बनाना आसान होता है। इससे ट्रांसपोर्ट का दबाव कम होता है और पर्यावरण को भी फायदा मिलता है।