पर्यावरण को ध्यान में रखकर इमारत बनानी है? ये 5 AI टूल आ सकते हैं काम

आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स टिकाऊ वास्तुकला के क्षेत्र में तेजी से बदलाव ला रहे हैं। आर्किटेक्ट अब इमारत बनने से पहले ही अलग-अलग डिजाइन को आसानी से जांच पा रहे हैं। इससे सामग्री का सही इस्तेमाल करने और ऊर्जा बचाने में मदद मिल रही है। AI की वजह से पर्यावरण को ध्यान में रखकर बेहतर योजना बनाना पहले से आसान हुआ है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में इन टूल्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है।

#1 ऑटोडेस्क फोर्मा से शुरुआती योजना आसान ऑटोडेस्क फोर्मा शुरुआती डिजाइन के समय काफी मददगार माना जाता है। यह टूल धूप, हवा, शोर और ऊर्जा से जुड़ी जरूरी बातों की जानकारी देता है। इससे टीम को समझ आता है कि इमारत की दिशा क्या हो और जगह का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए। अलग-अलग डिजाइन की तुलना करना भी आसान हो जाता है। इसी वजह से कई आर्किटेक्ट शुरुआत में ही इस टूल की मदद से सही फैसला लेने की कोशिश करते हैं।

#2 टैली और EC3 से कार्बन का हिसाब टैली और EC3 जैसे टूल इमारत बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के असर को समझने में मदद करते हैं। इनकी मदद से पता चलता है कि कौन सी सामग्री पर्यावरण पर कम असर डालेगी। खास तौर पर सीमेंट और स्टील जैसी चीजों के इस्तेमाल को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इससे कम कार्बन वाली सामग्री चुनना आसान होता है। यही वजह है कि टिकाऊ निर्माण में इन दोनों टूल्स की अहम भूमिका मानी जा रही है।

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#3 कोव डॉट टूल देता है बेहतर सुझाव कोव डॉट टूल डिजाइन को बेहतर बनाने में काफी मदद करता है। यह अलग-अलग बदलावों का असर दिखाता है और बताता है कि किस तरीके से ऊर्जा की बचत ज्यादा हो सकती है। साथ ही यह भी समझने में मदद मिलती है कि इमारत लोगों के लिए कितनी आरामदायक रहेगी। इससे आर्किटेक्ट एक साथ कई जरूरी बातों पर ध्यान दे पाते हैं। इसी वजह से इसे काफी उपयोगी टूल माना जाता है और इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है।

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#4 आर्किटेक्चर्स से तेजी से बनते विकल्प आर्किटेक्चर्स एक ऐसा AI प्लेटफॉर्म है, जो कम समय में कई डिजाइन विकल्प तैयार कर देता है। इससे शुरुआती योजना बनाते समय काफी आसानी होती है। टीम अलग-अलग विकल्पों को देखकर जल्दी फैसला ले सकती है। खास बात यह है कि डिजाइन की रफ्तार बढ़ने के बाद भी टिकाऊपन पर पूरा ध्यान बना रहता है। यही वजह है कि तेजी से काम करने वाली टीमों के लिए यह एक मददगार और उपयोगी विकल्प बनता जा रहा है।