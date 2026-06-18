खेल प्रदर्शन का विश्लेषण आसान बना रहे हैं ये 5 AI टूल
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने खेल प्रदर्शन को समझने और बेहतर बनाने का तरीका काफी बदल दिया है। अब कोच और खिलाड़ी केवल अनुभव के आधार पर फैसले नहीं लेते, बल्कि डाटा और तकनीक की मदद भी लेते हैं। AI टूल्स खिलाड़ियों की गतिविधियों, फिटनेस, काम के बोझ और चोट के जोखिम पर लगातार नजर रखते हैं। ये प्लेटफॉर्म कंप्यूटर विजन, सेंसर और डाटा विश्लेषण की मदद से ट्रेनिंग को ज्यादा प्रभावी बनाने में मदद कर रहे हैं।
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कैटापुल्ट स्पोर्ट्स से मिलती है फिटनेस की पूरी जानकारी
कैटापुल्ट स्पोर्ट्स दुनिया की कई बड़ी खेल टीमों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला AI प्लेटफॉर्म है। यह GPS, सेंसर और वीडियो डाटा की मदद से खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करता है। यह खिलाड़ी पर पड़ने वाले शारीरिक दबाव, रिकवरी और ट्रेनिंग की तीव्रता पर नजर रखता है। साथ ही, यह खिलाड़ियों की फिटनेस संबंधी जरूरतों को समझने और संभावित चोट के खतरे का पहले से अंदाजा लगाने में भी मदद करता है, जिससे बेहतर तैयारी की जा सकती है।
#2
हडल स्पोर्ट्सकोड: वीडियो विश्लेषण टूल
हडल स्पोर्ट्सकोड वीडियो विश्लेषण के क्षेत्र का एक लोकप्रिय AI टूल है। इसकी मदद से टीमें मैच के वीडियो की तेजी से समीक्षा कर सकती हैं। यह AI के जरिए वीडियो को टैग करता है और खेल के दौरान बने पैटर्न की पहचान करता है। इससे कोच खिलाड़ियों की कमियों और खूबियों को आसानी से समझ पाते हैं। टूल खिलाड़ियों के विकास और रणनीति बनाने में मदद करता है और कोच की प्रतिक्रिया को अधिक सटीक और प्रभावी बनाता है।
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स्टैट्स परफॉर्म: अनुमानित जानकारी देने वाला
स्टैट्स परफॉर्म पुराने और लाइव खेल डेटा को AI के साथ जोड़कर प्रदर्शन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी तैयार करता है। इसकी मदद से खिलाड़ियों का चयन, विरोधी टीम का विश्लेषण और मैच की रणनीति बनाना आसान हो जाता है। यह डाटा के आधार पर ऐसे अनुमान देता है, जिनसे कोच और मैनेजमेंट बेहतर फैसले ले पाते हैं। यह टूल खेल के अलग-अलग पहलुओं की गहराई से जानकारी देकर टीमों को अपना प्रदर्शन सुधारने में मदद करता है।
#4
जेबरा मोशनवर्क्स: आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम
जेबरा मोशनवर्क्स आधुनिक ट्रैकिंग तकनीक के लिए जाना जाता है और खासतौर पर NFL जैसी लीगों में इसका इस्तेमाल होता है। यह RFID आधारित AI तकनीक की मदद से खिलाड़ियों की गति, दूरी और मैदान पर उनकी स्थिति से जुड़ा विस्तृत डेटा तैयार करता है। इससे कोच खेल के दौरान खिलाड़ियों की हर गतिविधि को बेहतर समझ पाते हैं। यह जानकारी टीम की रणनीति को मजबूत बनाने और मैच के दिन बेहतर प्रदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
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व्यूमोशन: मूवमेंट विश्लेषण प्लेटफॉर्म
व्यूमोशन एक नया AI आधारित प्लेटफॉर्म है, जो कंप्यूटर विजन तकनीक से खिलाड़ियों की गतिविधियों का विश्लेषण करता है। यह बिना अतिरिक्त पहनने वाले उपकरणों के खिलाड़ियों की गति बढ़ाने, धीमा होने, कूदने और दिशा बदलने जैसी गतिविधियों को माप सकता है। इससे कोच खिलाड़ियों की मूवमेंट प्रोफाइल को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यह टूल तकनीक की समीक्षा को आसान बनाता है और खिलाड़ियों की ट्रेनिंग को अधिक प्रभावी और सटीक बनाने में मदद करता है।