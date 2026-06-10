सोशल मीडिया के कंटेंट की जांच में AI टूल्स उपयोगी हैं

सोशल मीडिया कंटेंट मॉडरेशन में बहुत उपयोगी हैं ये 5 AI टूल

क्या है खबर?

सोशल मीडिया पर सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए कंटेंट को सही तरीके से जांचना (कंटेंट मॉडरेशन) बहुत जरूरी है। इस काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल खास भूमिका निभाते हैं। ये गलत कंटेंट को तेजी से और बहुत कुशलता से पहचानते हैं। AI ज्यादा मात्रा वाले कंटेंट को फिल्टर करता है और इंसान बारीक या संवेदनशील मामलों पर फैसले लेते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 AI टूल, जो सोशल मीडिया कंटेंट मॉडरेशन को आसान बनाते हैं।