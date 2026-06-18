AI अब मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी तेजी से अपनी भूमिका बढ़ा रहा है

मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर रहे ये 5 AI टूल

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:24 pm Jun 18, 202609:24 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी तेजी से अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। नए AI टूल लोगों के मूड पर नजर रखने, आत्म-चिंतन करने, भावनाओं को समझने और शुरुआती मानसिक पैटर्न पहचानने में मदद कर रहे हैं। ये ऐप डॉक्टर या थेरेपिस्ट की जगह नहीं लेते, लेकिन रोजमर्रा की सहायता को आसान और व्यक्तिगत बनाते हैं। साल 2026 में कई AI आधारित प्लेटफॉर्म मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उपयोगी साधन बनकर सामने आए हैं।