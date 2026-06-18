मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर रहे ये 5 AI टूल
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी तेजी से अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। नए AI टूल लोगों के मूड पर नजर रखने, आत्म-चिंतन करने, भावनाओं को समझने और शुरुआती मानसिक पैटर्न पहचानने में मदद कर रहे हैं। ये ऐप डॉक्टर या थेरेपिस्ट की जगह नहीं लेते, लेकिन रोजमर्रा की सहायता को आसान और व्यक्तिगत बनाते हैं। साल 2026 में कई AI आधारित प्लेटफॉर्म मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उपयोगी साधन बनकर सामने आए हैं।
टिप 1
वाइसा बना इमोशनल सपोर्ट देने वाला साथी
वाइसा एक AI चैटबॉट है, जो तनाव, चिंता और नींद से जुड़ी समस्याओं में लोगों की मदद करता है। यह वैज्ञानिक रूप से मान्यता प्राप्त तकनीकों का इस्तेमाल कर यूजर्स को निर्देशित अभ्यास और आत्म-सहायता के तरीके उपलब्ध कराता है। इसकी बातचीत करने वाली शैली लोगों को अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने का मौका देती है। इससे थेरेपी सत्रों के बीच अतिरिक्त सहायता चाहने वाले लोगों के लिए यह एक उपयोगी डिजिटल साथी बनता जा रहा है।
टिप 2
वोबोट सिखाता है बेहतर सोचने का तरीका
वोबोट एक बातचीत करने वाला AI ऐप है, जो छोटे-छोटे इंटरैक्टिव चेक-इन के जरिए लोगों को मानसिक सहायता देता है। यह यूजर्स को बेहतर सोच विकसित करने और कठिन परिस्थितियों से निपटने की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। ऐप का डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि लोग नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करें और धीरे-धीरे सकारात्मक मानसिक आदतें विकसित कर सकें। इसी वजह से इसे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दैनिक सहायता के लिए प्रभावी माना जा रहा है।
टिप 3
फ्लोरिश भावनात्मक मजबूती बढ़ाने पर देता है जोर
फ्लोरिश मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र का अपेक्षाकृत नया AI ऐप है, जो भावनात्मक भलाई और मानसिक मजबूती बढ़ाने पर ध्यान देता है। शोध आधारित डिजाइन वाले इस ऐप ने लोगों की भलाई में सकारात्मक प्रभाव दिखाया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना और तनावपूर्ण परिस्थितियों का बेहतर तरीके से सामना करने में मदद करना है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की चाह रखने वाले लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है।
टिप 4
अपहील से थेरेपिस्ट का काम हुआ आसान
अपहील खासतौर पर थेरेपिस्ट और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए तैयार किया गया AI टूल है। यह सेशन को लिखित रूप देने, व्यवस्थित नोट्स तैयार करने और दूसरे दस्तावेजी कामों को अपने आप पूरा कर देता है। इससे विशेषज्ञों का प्रशासनिक बोझ कम होता है और उन्हें मरीजों की देखभाल पर ज्यादा समय देने का मौका मिलता है। यह टूल काम की प्रक्रिया को सरल बनाकर मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की दक्षता बढ़ाने में मदद कर रहा है।
टिप 5
मेंटालिक से बेहतर हो रही उपचार प्रक्रिया
मेंटालिक थेरेपिस्ट, काउंसलर और अन्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए बनाया गया AI नोट और उपचार सहायता प्लेटफॉर्म है। यह तेजी से क्लीनिकल नोट्स, उपचार योजनाएं, प्रगति रिपोर्ट और सेशन की जानकारी तैयार कर सकता है। इससे इलाज की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और लगातार बनी रहती है। इस तरह के AI टूल गुणवत्ता और सटीकता बनाए रखते हुए मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाने और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर रहे हैं।