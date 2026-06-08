डिजाइन टीमों के काम को आसान बना रहे हैं AI प्लेटफॉर्म

डिजाइन टीमों के काम को आसान बना रहे हैं ये AI प्लेटफॉर्म

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:18 pm Jun 08, 202602:18 pm

क्या है खबर?

रिमोट कामकाज के बढ़ते दौर में AI टूल्स डिजाइन टीमों की कार्यक्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये टूल्स डिज़ाइन तैयार करने, विचार साझा करने, फीडबैक लेने और प्रोजेक्ट को व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं। कई कंपनियां अब ऐसे प्लेटफॉर्म अपना रही हैं जो एक ही जगह पर कई सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इससे अलग-अलग स्थानों पर बैठी टीमें बेहतर तालमेल के साथ काम कर पाती हैं और प्रोजेक्ट समय पर पूरे करने में सफल रहती हैं।