डिजाइन टीमों के काम को आसान बना रहे हैं ये AI प्लेटफॉर्म
क्या है खबर?
रिमोट कामकाज के बढ़ते दौर में AI टूल्स डिजाइन टीमों की कार्यक्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये टूल्स डिज़ाइन तैयार करने, विचार साझा करने, फीडबैक लेने और प्रोजेक्ट को व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं। कई कंपनियां अब ऐसे प्लेटफॉर्म अपना रही हैं जो एक ही जगह पर कई सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इससे अलग-अलग स्थानों पर बैठी टीमें बेहतर तालमेल के साथ काम कर पाती हैं और प्रोजेक्ट समय पर पूरे करने में सफल रहती हैं।
#1
फिग्मा डिजाइन से आसान हुआ UI/UX काम
फिग्मा डिज़ाइन आज रिमोट डिजाइन टीमों के बीच सबसे लोकप्रिय टूल्स में शामिल है। यह वायरफ्रेमिंग, विजुअल डिजाइन, प्रोटोटाइप और डेवलपर हैंडऑफ जैसी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर देता है। इसकी AI आधारित क्षमताएं टीमों को तेजी से डिजाइन तैयार करने में मदद करती हैं। इसके साथ ही, सभी सुझाव और फीडबैक एक ही फाइल में सुरक्षित रहते हैं। इससे बार-बार अलग-अलग माध्यमों से चर्चा करने की जरूरत कम हो जाती है और काम तेज होता है।
#2
फिगजैम और मिरो से बेहतर होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग
फिगजैम और मिरो जैसे टूल्स टीमों को विचार साझा करने और योजना बनाने में मदद करते हैं। फिगजैम का उपयोग शुरुआती आइडिया तैयार करने और डिजाइन वर्कशॉप आयोजित करने के लिए किया जाता है। वहीं मिरो एक डिजिटल व्हाइटबोर्ड की तरह काम करता है, जहां टीमें मिलकर रणनीति और योजना तैयार कर सकती हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म अलग-अलग स्थानों और समय क्षेत्रों में काम करने वाली टीमों के बीच बेहतर सहयोग सुनिश्चित करते हैं।
#3
फायरफ्लाइज AI संभालता है मीटिंग का रिकॉर्ड
फायरफ्लाइज AI एक स्मार्ट मीटिंग असिस्टेंट की तरह काम करता है। यह ऑनलाइन मीटिंग की बातचीत को रिकॉर्ड करता है, उसे लिखित रूप में बदलता है और महत्वपूर्ण बिंदुओं को सुरक्षित रखता है। इससे टीम को अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। फीडबैक, सुझाव और आगे किए जाने वाले काम आसानी से रिकॉर्ड हो जाते हैं। इस सुविधा की वजह से टीम के सदस्य अधिक समय डिजाइन और रचनात्मक कार्यों पर दे पाते हैं।
#4
प्लस AI से जल्दी बनती हैं प्रेजेंटेशन
प्लस AI फॉर गूगल स्लाइड्स प्रेजेंटेशन तैयार करने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। यह कंटेंट के आधार पर स्लाइड्स और लेआउट के सुझाव देता है, जिससे कम समय में बेहतर प्रेजेंटेशन तैयार की जा सकती है। इसका उपयोग क्लाइंट मीटिंग, टीम अपडेट और प्रोजेक्ट प्रस्तुति में किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों को डिजाइन की छोटी-छोटी बातों पर समय खर्च नहीं करना पड़ता और वे मुख्य जानकारी पर ध्यान दे पाते हैं।
#5
कई काम एक साथ आसान बना रहे AI टूल्स
विशेषज्ञों का मानना है कि AI आधारित ये टूल्स रिमोट डिजाइन टीमों के काम करने के तरीके को बदल रहे हैं। डिजाइन तैयार करने से लेकर मीटिंग प्रबंधन, विचार साझा करने और प्रस्तुति बनाने तक कई काम अब पहले से आसान हो गए हैं। इन प्लेटफॉर्म की मदद से टीमों के बीच बेहतर समन्वय बनता है और समय की बचत होती है। यही कारण है कि दुनियाभर की कंपनियां तेजी से इन AI टूल्स को अपना रही हैं।