जीरो-वेस्ट रिटेल को आगे बढ़ाने वाले 5 AI टूल

#1

एफ्रेश: स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट

एफ्रेश AI का इस्तेमाल करके बिक्री का डाटा, इंवेंट्री लेवल, मौसम और सीजन जैसी कई चीजों की जांच करता है। इन सब के आधार पर यह ताजी सब्जियों और दूसरे सामान के लिए ऑर्डर करने की सलाह देता है। इस तरीके से, किराना दुकानदार सामान की मांग का सही अनुमान लगाकर ज्यादा स्टॉक जमा होने से बचा पाते हैं। इस तरह, जरूरत से ज्यादा सामान जमा न होने देने से खाने की बर्बादी को काफी हद तक कम करता है।