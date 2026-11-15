बिना कोडिंग के व्हाट्सऐप से 35 मिनट में बनाए 57 AI एजेंट्स

हैदराबाद में हुए एक खास प्रोग्राम में 38 IT पेशेवरों ने केवल 35 मिनट में 57 काम करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट्स बना दिए। सबसे कमाल की बात यह थी कि इसके लिए न तो किसी को कोडिंग करनी पड़ी, न ही लैपटॉप की जरूरत पड़ी, बल्कि यह सब केवल व्हाट्सऐप के जरिए संभव हुआ।

फ्यूचर प्रूफ इंडिया के एक चैटबॉट का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बस उन कामों के बारे में बताया, जिन्हें वे ऑटोमैटिक करवाना चाहते थे।

देखते ही देखते उनके आइडिया असल AI टूल में बदल गए। औसतन हर एक AI एजेंट लगभग 43 सेकेंड में तैयार होकर काम करने लगा।