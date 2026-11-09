उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने SIR के बाद राज्य में हिंदू मतदाता घटने का दावा किया है

योगी आदित्यनाथ बोले- SIR में 1.27 करोड़ हिंदुओं के नाम कटे, मुस्लिम 1.65 प्रतिशत बढ़े

लेखन आबिद खान 07:03 pm Nov 09, 202607:03 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि SIR के बाद उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1.65 प्रतिशत बढ़ गई है, जबकि लगभग 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कट गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वजह से अखिलेश यादव SIR वापस लेने की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि मुस्लिम मतदाता बढ़ गए।