ABP न्यूज के कार्यक्रम की संचालक ने मुख्यमंत्री योगी से पूछा कि परसो केशव प्रसाद से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, "कमल का फूल।"

योगी ने जवाब दिया, "कमल के फूल पर हर व्यक्ति को चुनाव लड़ना है। मैं भी कमल के फूल पर ही चुनाव लड़ूंगा। कमल का फूल हमारे लिए सबकुछ है। और कौन है कौन नहीं, ये सर्व विख्यात है, सर्वज्ञात है, हर व्यक्ति जानता है।"