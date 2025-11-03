योगी आदित्यनाथ का राहुल गांधी, तेजस्वी और अखिलेश यादव पर निशाना, पप्पू-टप्पू और अप्पू कहा
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बिहार के दरभंगा में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने तीनों को INDIA गठबंधन के 3 बंदर बताया और राहुल को पप्पू, तेजस्वी को टप्पू और अखिलेश को अप्पू बताया। योगी ने कहा कि तीनों को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के किए गए काम दिखाई नहीं दे रहे हैं।
बयान
क्या बोले योगी आदित्यनाथ?
योगी ने कहा, "आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। आज INDI गठबंधन के 3 नए बंदर आ गए हैं, जो पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर हैं। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता।"
गठबंधन
तीनों बंदर माफियाओं से मिले हैं- योगी
मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा, "इन लोगों को NDA सरकार का विकास दिखाई नहीं दे रहा है। ये देश के बारे में देख, बोल और सुन नहीं सकते, इसलिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी, जब विदेश में जाते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं। ये सभी 3 बंदर की जोड़ी बिहार में खानदानी माफियाओं को गले लगाकर शार्गिद बनाकर राज्य की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। घुसपैठियों को बिहार में घुसा रहे हैं।"
ट्विटर पोस्ट
योगी आदित्यनाथ का भाषण
#WATCH | दरभंगा, बिहार | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "आपने गांधी के तीन बंदरों के बारे में सुना होगा... आज, INDI गठबंधन के अपने तीन और बंदर आ गए हैं: पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू सच नहीं बोल सकता... टप्पू सही को देख नहीं सकता और अप्पू सच नहीं सुन सकता... ये… pic.twitter.com/kTBSAWXuDg— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 3, 2025