योगी आदित्यनाथ का राहुल गांधी, तेजस्वी और अखिलेश यादव पर निशाना, पप्पू-टप्पू और अप्पू कहा

योगी ने कहा, "आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। आज INDI गठबंधन के 3 नए बंदर आ गए हैं, जो पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर हैं। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता।"

गठबंधन

तीनों बंदर माफियाओं से मिले हैं- योगी

मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा, "इन लोगों को NDA सरकार का विकास दिखाई नहीं दे रहा है। ये देश के बारे में देख, बोल और सुन नहीं सकते, इसलिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी, जब विदेश में जाते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं। ये सभी 3 बंदर की जोड़ी बिहार में खानदानी माफियाओं को गले लगाकर शार्गिद बनाकर राज्य की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। घुसपैठियों को बिहार में घुसा रहे हैं।"