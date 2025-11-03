कोलकाता में TMC विधायक ज्योतिप्रिय मलिक के घर में घुसकर हमला, युवक गिरफ्तार

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, आरोपी रात 9 बजे से विधायक का पीछा कर रहा था और मौका पाकर उनके आवास में घुस गया। विधायक से सामना होने पर आरोपी ने उनके पेट के निचले हिस्से में जोरदार घूंसा मारा, जिससे वे बुरी तरह पस्त हो गए। उनके शोर मचाने पर आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मी और अन्य कर्मचारियों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया। आरोपी युवक उत्तर 24 परगना जिले के हाबरा का रहने वाला है।

जांच

युवक ने विधायक पर क्यों किया हमला?

विधायक मलिक भी हाबरा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। युवक विधायक से मिलकर नौकरी के संबंध में बातचीत करना चाहता था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवक एक सरकारी अस्पताल में मनोरोग उपचार करा रहा था और मलिक के घर की रेकी की थी। मलिक 2 साल पहले जब वन मंत्री थे, तब उनको भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। भ्रष्टाचार का यह मामला उनके खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रहते हुए जुड़ा हुआ था।