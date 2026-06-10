मोदी के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर वैश्विक नेताओं ने ऐसे दी बधाई

बधाई

पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश जारी किया

प्रशांत क्षेत्र से, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक व्यक्तिगत वीडियो संदेश भेजकर मोदी को बधाई दी है। उन्होंने वीडियो में मोदी को एक आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया और 2 करोड़ से अधिक भारतीयों को गरीबी से बाहर निकालने की उपलब्धि का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मई, 2023 में पापुआ न्यू गिनी में FIPIC-III शिखर सम्मेलन के लिए मोदी की यात्रा का भी जिक्र किया, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी।