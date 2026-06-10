मोदी ने सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाया (फाइल तस्वीर)

नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाया

लेखन गजेंद्र 09:55 am Jun 10, 202609:55 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नया रिकॉर्ड बनाया है। वे निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने मई, 2014 से जून, 2026 तक कुल 4,399 दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड बनाया है और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। मोदी की इस उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) बुधवार को कार्यक्रम करेगी।