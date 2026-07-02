क्या राम मंदिर दान विवाद का 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर होगा असर?
क्या है खबर?
अयोध्या के राम मंदिर दान विवाद का मुद्दा लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और अभी भी जांच जारी है। इस मामले में राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भाजपा की परेशानियां बढ़ा दी हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष भाजपा पर हमलावर है। मामले का खुलासा भी ऐसे वक्त हुआ है, जब अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना हैं। आइए विवाद का सियासी असर समझते हैं।
मुद्दा
उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना अहम है राम मंदिर?
उत्तर प्रदेश की राजनीति को जितना ज्यादा राम मंदिर मुद्दे ने प्रभावित किया है, उतना शायद ही किसी और ने किया हो। भाजपा के लिए यह केवल एक निर्माण परियोजना नहीं है, बल्कि पार्टी इसे '500 सालों का संघर्ष' बताती है। इस मुद्दे की राजनीतिक संवेदनशीलता मंदिर में लोगों की बड़ी भागीदारी से जुड़ी है। मंदिर के लिए देशव्यापी अभियान चलाया गया, जिसमें लाखों भक्तों ने आस्था के तौर पर नगदी, सोना, चांदी और अन्य कीमती सामान दान किए।
भाजपा
भाजपा नेताओं का मानना- दूरगामी परिणाम हो सकते हैं
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, भाजपा नेता मानते हैं कि इस विवाद ने भक्तों के मन में यह संदेह पैदा कर दिया है कि चढ़ावा चाहे वह दान पेटी में डाले गए रुपये हों या बड़ा योगदान का हिसाब-किताब कैसे रखा जा रहा है। अखबार से एक भाजपा नेता ने कहा, "यह भक्तों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है और अगर 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले इसे ठीक से नहीं सुलझाया गया, तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।"
विपक्ष
मुद्दे को कैसे उठा रहा है विपक्ष?
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दान गबन को बार-बार सनातन धर्म का अपमान बताया है और वादा किया है कि उनकी सरकार अयोध्या को 'सियाराम धाम' के रूप में विकसित करेगी। कांग्रेस ने पूरे उत्तर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं और भाजपा सरकार पर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती ने भी विवाद से निपटने के तरीके पर सवाल उठाए हैं।
प्रतिक्रिया
विवाद पर क्या है भाजपा की प्रतिक्रिया?
भाजपा जांच को ही पारदर्शिता के सबूत के तौर पर पेश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार-बार दोहराया है कि किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और विपक्ष से आग्रह किया कि वे श्रद्धालुओं की आस्था का राजनीतिकरण न करें। मुख्यमंत्री ने अखिलेश को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन करने की चुनौती देकर राजनीतिक चर्चा को व्यापक हिंदुत्व एजेंडे की ओर मोड़ने की भी कोशिश की है।
चुनौती
भाजपा के सामने क्या है चुनौती?
भाजपा नेताओं का मानना है कि राजनीतिक नुकसान को कम करने का सबसे अच्छा तरीका आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करना है। भाजपा के लिए चुनौती सिर्फ आरोपों का जवाब देने तक ही सीमित नहीं है। पार्टी को उन लाखों लोगों का भरोसा भी फिर से जीतना है, जिन्होंने राम मंदिर में किसी तरह से योगदान दिया है। भाजपा को यह भी सुनिश्चित करना है कि दान विवाद अयोध्या के व्यापक प्रतीकात्मक महत्व पर हावी न हो जाएं।
विशेषज्ञ
क्या कह रहे हैं विश्लेषक?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राम मंदिर का मुद्दा चुनावों में अभी भी भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है। पार्टी संभावित नुकसान कम करने के लिए कुछ मुद्दों पर काम कर रही है। इसमें जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई से जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना शामिल है। पार्टी का यह भी मानना है कि मतदाता कुछ लोगों के गलत कामों और व्यापक राम मंदिर परियोजना के बीच फर्क समझते हैं।