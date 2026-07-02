राम मंदिर दान विवाद का सियासी असर (फाइल तस्वीर)

क्या राम मंदिर दान विवाद का 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर होगा असर?

लेखन आबिद खान 06:10 pm Jul 02, 202606:10 pm

क्या है खबर?

अयोध्या के राम मंदिर दान विवाद का मुद्दा लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और अभी भी जांच जारी है। इस मामले में राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भाजपा की परेशानियां बढ़ा दी हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष भाजपा पर हमलावर है। मामले का खुलासा भी ऐसे वक्त हुआ है, जब अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना हैं। आइए विवाद का सियासी असर समझते हैं।