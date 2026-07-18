NDA में शामिल कराने से पहले दोनों NCP गुटों को एक क्यों करना चाहती है भाजपा?

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा नेतृत्व केवल NCP (शरद) को NDA में शामिल करने का इच्छुक नहीं है। भाजपा की मांग है कि गठबंधन में शामिल होने से पहले उसे सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली NCP के साथ एक होना होगा।

भाजपा ने NCP (शरद) के NDA में विलय की संभावना को भी खारिज कर दिया है।

न्यूज18 के मुताबिक, इस मामले पर अंतिम फैसला अगले 8 से 15 दिनों में आने की संभावना है।