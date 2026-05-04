पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन? सुवेंदु अधिकारी समेत ये नाम चर्चा में

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। रुझानों में राज्य में 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन के आसार है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) की विदाई हो सकती है और भाजपा सरकार बनाने की दौड़ में सबसे आगे है। अब तक के रुझानों में भाजपा 191 और TMC 96 सीटों पर आगे है। इसके बाद भाजपा ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। आइए संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवारों के नाम जानते हैं।

सुवेंदु अधिकारी सुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे सुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे है। वे पश्चिम बंगाल में भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं और नंदीग्राम सीट से विधायक हैं। अधिकारी TMC से भाजपा में शामिल हुए थे और 2021 में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया था। इस बार वह भवानीपुर में भी ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वह पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। भाजपा अगर चौंकाने वाला नाम आगे नहीं करती है, तो उनका मुख्यमंत्री बनना तय है।

दिलीप घोष दिलीप घोष के नाम की भी चर्चा दिलीप घोष पश्चिम बंगाल में भाजपा के सबसे दिग्गज नेताओं में से हैं। वह राज्य भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। घोष ने अपनी राजनीतिक यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रचारक के तौर पर शुरू की थी और 2014 में भाजपा में शामिल हुए। 2016 में उन्होंने खड़गपुर सदर से विधानसभा चुनाव जीता। 2019 में मेदिनीपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इस बार भी वे खड़गपुर सदर सीट से उम्मीदवार हैं।

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सुकांत मजूमदार सुकांत मजूमदार का नाम भी आगे डॉक्टर सुकांत मजूमदार पश्चिम बंगाल के बालुरघाट लोकसभा सीट से लगातार 2 बार से सांसद हैं। वे केंद्रीय राज्य मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर भी हैं। वे भी पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से भी उनकी करीबी संबंध माने जाते हैं। इसी वजह से वे मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं।

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