कौन हैं प्रवेश वाही, जो बने दिल्ली नगर निगम के मेयर?
क्या है खबर?
दिल्ली नगर निगम (MCD) में बुधवार को हुए मेयर चुनाव में भाजपा के प्रवेश वाही चुनाव जीत गए हैं। उपमेयर भाजपा की उम्मीदवार मोनिका पंत बनी हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) ने पिछले साल की तरह, इस बार भी निगम के मेयर और उपमेयर चुनाव में अपनी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करने से मना कर दिया था। हालांकि, कांग्रेस ने कबीर नगर से पार्षद जरीफ को मेयर और मुबारकपुर से पार्षद राजेश कुमार गुप्ता को उपमेयर उम्मीदवार बनाया था।
परिणाम
क्या रहा परिणाम?
MCD में कुल 249 पार्षद हैं। इसके अलावा, 7 लोकसभा, 3 राज्यसभा सांसद और 14 विधायकों को मिलाकर कुल 274 वोट हैं। AAP के बहिष्कार के बाद कुल 165 वोट पड़े। चुनाव जीतने के लिए कुल 137 वोटों चाहिए, जिसमें भाजपा के पास 123, AAP के 105, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 15, कांग्रेस के 9 और 2 निर्दलीय पार्षद हैं। भाजपा को 123 पार्षदों के अलावा सांसद-विधायकों, अन्य पार्षदों के 156 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 9 वोट मिले हैं।
पहचान
कौन हैं प्रवेश वाही?
प्रवेश वाही खत्री पंजाबी समुदाय से आते हैं। उनका परिवार रावलपिंडी से पालयन किया था। उन्होंने दिल्ली के निगम प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाई की और किशोरावस्था से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ गए। उन्होंने 1990 में विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय प्रतिनिधि और 1998 में जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया था। उन्होंने वाही 2002 में भाजपा युवा मोर्चा में शामिल होकर पहली बार चुनावी राजनीति में प्रवेश किया था और संगठन में कई भूमिकाएं निभाई थी।
पहचान
2007 में पहली बार निगम में चुने गए, 3 बार बने पार्षद
वाही पहली बार 2007 में रोहिणी वार्ड (तब नाहरपुर) से पार्षद चुने गए थे। इसके बाद वे 2012 से 2017 तक दूसरे कार्यकाल और 2022 में तीसरी बार उसी वार्ड से चुने गए हैं। वे भाजपा मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 2010 से 2012 के बीच रोहिणी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष और 2016 से 2017 तक तत्कालीन उत्तरी निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है।
ट्विटर पोस्ट
निगम कार्यालय में ढोल-नगाड़े बजे
VIDEO | Delhi: Celebrations at the MCD office after BJP candidate Pravesh Wahi is elected Delhi Mayor. Delhi BJP chief Virendra Sachdeva congratulates him and says, “Today, we have won the election. I believe our team will now work together to maintain this momentum and further… pic.twitter.com/D3bHZQh212— Press Trust of India (@PTI_News) April 29, 2026