हॉकी कप्तान, पद्मश्री और पूर्व SP; कौन हैं पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष परगट सिंह?

परगट ने 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक और 1996 के अटलांटा ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की। वे 2 ओलंपिक खेलों में भारत की कप्तानी करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं।

1985 पर्थ चैंपियंस ट्रॉफी में जर्मनी के खिलाफ ऐतिहासिक मैच में जब भारत 1-5 से पीछे था, तब परगट ने आखिरी 6 मिनट में 4 गोल दागकर मैच बराबर कराया। इससे वे रातों-रात स्टार बन गए।

उन्हें 1998 में भारत का राष्ट्रीय हॉकी कोच नियुक्त किया गया।