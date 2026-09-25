चुनाव आयोग से जुड़े विवाद पर भाजपा की सहयोगी पार्टियां क्या कह रही हैं

चुनाव आयोग विवाद: चिराग बोले- ECI पक्ष रखे; भाजपा की सहयोगी पार्टियों का क्या है रुख?

लेखन आबिद खान 07:10 pm Sep 25, 202607:10 pm

क्या है खबर?

चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों पर छिड़े सियासी घमासान के बीच भाजपा की सहयोगी पार्टियों से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तेलुगु देशम पार्टी (TDP), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) ने चुनाव आयोग से मुद्दे पर सामने आकर अपना पक्ष रखने की बात कही है। RLM के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, 'SIR से संबंधित विवाद पर जनता में काफी उलझन की स्थिति है। भ्रम दूर करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा स्पष्टीकरण आना चाहिए।'