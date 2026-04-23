पश्चिम बंगाल के कुमारगंज में भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु सरकार को भीड़ ने पीटा

पश्चिम बंगाल के कुमारगंज में भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु सरकार को भीड़ ने पीटा

लेखन गजेंद्र 01:43 pm Apr 23, 202601:43 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान हिंसा की खबरों का आना जारी है। दक्षिण दिनाजपुर जिले में स्थित कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु सरकार पर हमला हुआ है। सरकार अपनी टीम के साथ बूथ संख्या 24 पर गए थे, जहां उनकी टीम पर हमला बोल दिया गया। पहले कुछ लोगों ने उनके साथ बहस की, फिर मारपीट शुरू कर दी। उनके सुरक्षाकर्मी ने उनको बचाया और मौके से भागकर अपनी जान बचाई।