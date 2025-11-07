LOADING...
TMC के सांसद कल्याण बनर्जी हुए ऑनलाइन ठगी का शिकार, अपराधियों ने 56 लाख रुपये उड़ाए

Nov 07, 2025
04:33 pm
क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद कल्याण बनर्जी ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए हैं। उनको साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपये का चूना लगाया है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की कोलकाता हाईकोर्ट शाखा ने इस मामले में कोलकाता साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद मामला प्रकाश में आया। ठगों ने जाली दस्तावेजों से सांसद के खाते को हैक कर बड़ी रकम विभिन्न खातों में स्थानांतरित की है।

शिकायत

कैसे हुई ठगी?

SBI ने शिकायत में बताया कि अपराधियों ने सांसद बनर्जी के पैन और आधार कार्ड की नकली प्रतियां बनाईं थी, जिसमें मूल दस्तावेजों पर किसी अन्य व्यक्ति की तस्वीर थी। इन दस्तावेजों से 28 अक्टूबर, 2025 को खाते की KYC को अपडेट करके खाते से जुड़ा पंजीकृत मोबाइल नंबर बदल दिया गया। इसके बाद इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ठगों ने कई अनधिकृत लेनदेन किए। अब तक कुल 56.39 लाख रुपये की राशि खाते से उड़ा दी गई है।

जांच

कहां-कहां इस्तेमाल हुई रकम?

बताया जा रहा है कि पैसे को विभिन्न बैंक खातों में भेजा गया है और लाखों रुपये के आभूषण खरीदे गए हैं। कुछ हिस्सा ATM से निकाला गया है। SBI ने साइबर पुलिस से तुरंत कार्रवाई को कहा है ताकि दोषियों और लाभार्थी खातों का पता लगाया जा सके। सांसद बनर्जी ने भी घटना को लेकर चिंता जताई और इससे आम लोग भी ठगे जा सकते हैं। घटना के बाद साइबर सुरक्षा और बैंकिंग प्रणाली की कमजोरियां सामने आई है।