पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने पूर्ण बजट पेश किया

पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने पूर्ण बजट पेश किया, नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा आरक्षण

लेखन गजेंद्र 02:29 pm Jun 22, 202602:29 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के करीब 2 महीने बाद भाजपा सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की, जिसमे एक लाख सरकारी नौकरियां, 33 प्रतिशत महिला आरक्षण, मुफ्त बस यात्रा और सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत वृद्धि शामिल है। दासगुप्ता ने बजट को केंद्र सरकार के 'विकसित भारत' के अनुरूप 'विकसित बांग्ला' के लिए रोडमैप बताया।