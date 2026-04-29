पश्चिम बंगाल में शाम 5 बजे तक 90 प्रतिशत मतदान

आयोग के मुताबिक, हुगली में 90.34 प्रतिशत, नादिया में 90.28 प्रतिशत, उत्तर 24 परगना में 89.74 प्रतिशत और हावड़ा में 89.44 प्रतिशत मतदान हुआ है। इस दौरान कई जिलों के बूथों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के खराब होने की शिकायत मिलती रही। हालांकि, मतदाताओं का जोश कम नहीं हुआ। दोपहर 1 बजे तक 60 प्रतिशत से अधिक मतदान हो चुका था। दोपहर 2 बजे के बाद मतदान प्रतिशत 78 प्रतिशत से अधिक था।

चुनाव

मैदान में 1,448 उम्मीदवार

दूसरे चरण में कुल 1,448 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1,228 पुरुष और 220 महिला उम्मीदवार हैं। इस चरण में कुल 3.21 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 1.64 करोड़ पुरुष और 1.57 करोड़ महिला मतदाता हैं। इस बार 18-19 साल के 4.12 लाख नए मतदाता भी पहली बार वोट डालेंगे। 1.96 लाख मतदाताओं की उम्र 85 साल से अधिक है, जबकि 3,243 मतदाता 100 साल से अधिक के है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट भबानीपुर भी इसी चरण में है।