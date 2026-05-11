पश्चिम बंगाल में कैबिनेट मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, जानिए किसको क्या मिला

कैबिनेट

दिलीप घोष को मिला पंचायत विभाग

बंगाल में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और विधायक दिलीप घोष को पंचायत एवं पशु संसाधन विकास दिया गया है। अशोक कीर्तनिया को खाद्य विभाग, खुदीराम टुडू को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अग्निमित्रा पॉल को महिला एवं बाल कल्याण विभाग और निशिथ प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास, खेल एवं युवा कल्याण विभाग दिया गया है। अभी जारी हुई सूची में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पास कौन से विभाग हैं, इसकी जानकारी नहीं दी गई है।