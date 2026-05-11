पश्चिम बंगाल में कैबिनेट मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, जानिए किसको क्या मिला
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार ने सोमवार को अपने 5 कैबिनेट मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया और पहली कैबिनेट बैठक ली। कैबिनेट में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के साथ दिलीप घोष, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू, अग्निमित्रा पॉल और निशिथ प्रमाणिक शामिल हैं। सभी मंत्रियों को अभी गृह, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोक निर्माण विभाग को छोड़कर अन्य विभाग बांटे गए हैं। ये विभाग किसको मिलेंगे, इसकी जल्द ही घोषणा होगी।
कैबिनेट
दिलीप घोष को मिला पंचायत विभाग
बंगाल में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और विधायक दिलीप घोष को पंचायत एवं पशु संसाधन विकास दिया गया है। अशोक कीर्तनिया को खाद्य विभाग, खुदीराम टुडू को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अग्निमित्रा पॉल को महिला एवं बाल कल्याण विभाग और निशिथ प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास, खेल एवं युवा कल्याण विभाग दिया गया है। अभी जारी हुई सूची में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पास कौन से विभाग हैं, इसकी जानकारी नहीं दी गई है।
बैठक
पहली बैठक में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा
मुख्यमंत्री सुवेंदु के नेतृत्व में सोमवार को बंगाल की नवनियुक्त सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने 45 दिन के अंदर सीमा बाड़ के लिए जमीन को सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंपने का फैसला किया है। इसके अलावा महिलाओं को राज्य परिवहन की बस में 1 जून से मुफ्त यात्रा और आयुष्मान भारत समेत केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने की अनुमति दी है।