पश्चिम बंगाल उपचुनाव: भाजपा ने नंदीग्राम से सुवेंदु के दिवंगत PA की मां को बनाया उम्मीदवार

मुख्यमंत्री सुवेंदु ने नंदीग्राम और भवानीपुर से जीतने के बाद नंदीग्राम से इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह रेजीनगर सीट हुमायूं कबीर के इस्तीफे के चलते खाली हुई है।

कांग्रेस ने रेजीनगर से मोहम्मद अब्दुल्लाहिल काफी को उतारा है, जबकि नंदीग्राम से मिलन प्रधान मैदान में हैं।

CPI(M) ने रेजीनगर से एडवोकेट सईद असद अली को मैदान में उतारा है, जबकि CPI ने नंदीग्राम से शांति गोपाल गिरी को उम्मीदवार बनाया है।

दोनों सीटों पर 6 अक्टूबर को मतदान होगा।