पश्चिम बंगाल की रेजीनगर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार गिरफ्तार (फाइल तस्वीर)

पश्चिम बंगाल उपचुनाव: रेजीनगर से निर्दलीय प्रत्याशी गिरफ्तार, 5 साल पुराने मामले में कार्रवाई

लेखन आबिद खान 11:37 am Sep 20, 202611:37 am

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में सियासी हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब पुलिस ने रेजीनगर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी शफीउल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 5 साल पुराने मामले में शफीउल की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बताया कि उन्हें मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल से नौदा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। शफीउल ने 14 सितंबर को बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन दाखिल किया था।