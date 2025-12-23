भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश के हिंदू युवक के परिजनों को मदद का ऐलान किया

भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी का ऐलान, बांग्लादेश में मृतक हिंदू युवक के परिजनों की मदद करेंगे

लेखन गजेंद्र 06:21 pm Dec 23, 202506:21 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को ऐलान किया है कि वह बांग्लादेश में पीट-पीटकर मारे गए हिंदू युवक दीपू चंद्र दास के परिजनों की आर्थिक मदद करेंगे। भाजपा नेता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह दास के परिवार के संपर्क में हैं और नियमित मासिक सहायता की व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को उनसे बात करेंगे। उन्होंने बताया कि हम हर महीने दास के परिवार को आर्थिक सहायता देंगे।