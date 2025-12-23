भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी का ऐलान, बांग्लादेश में मृतक हिंदू युवक के परिजनों की मदद करेंगे
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को ऐलान किया है कि वह बांग्लादेश में पीट-पीटकर मारे गए हिंदू युवक दीपू चंद्र दास के परिजनों की आर्थिक मदद करेंगे। भाजपा नेता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह दास के परिवार के संपर्क में हैं और नियमित मासिक सहायता की व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को उनसे बात करेंगे। उन्होंने बताया कि हम हर महीने दास के परिवार को आर्थिक सहायता देंगे।
विरोध
कोलकाता में हत्या के विरोध में प्रदर्शन
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी बांग्लादेश हिंसा का असर दिख रहा है। यहां पिछले 2 दिनों से सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है। मंगलवार को कुछ लोगों ने बांग्लादेश के उप-उच्चायुक्त दफ्तर तक कूच करने की कोशिश की, जिसके बाद लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश ने लोगों की नाराजगी को देखते हुए कोलकाता, अगरतला और सिलीगुड़ी में अपने वीजा केंद्र को फिलहाल के लिए बंद कर दिया है।
हत्या
क्या है दीपू की हत्या का मामला?
बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में गुरुवार को कथित ईशनिंदा के आरोप में कपड़ा कारखाने में काम करने वाले 25 वर्षीय दास पर भीड़ ने हमला कर दिया। उनकी पीट-पीटकर जान ले ली गई। इसके बाद शव पर कूदा गया। शव को नंगा कर ढाका-मयमनसिंह राजमार्ग पर पेड़ से लटका दिया और शरीर को आग लगा दी। दास के भाई अपू चंद्र दास ने 140-150 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।